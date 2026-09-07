Airbus-Aktie: Orderbuch im Blick - Wie schlägt sich der Konzern im August?

Monatsbilanz

08.09.26 07:21 Uhr

So viele Maschinen hat Airbus im August ausgeliefert.

Airbus hat im August insgesamt 57 Maschinen an 31 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis August insgesamt 475 Flugzeuge an 83 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 67 neue Aufträge.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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