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Airbus-Aktie: Orderbuch im Blick - Wie schlägt sich der Konzern im August?

Airbus-Aktie: Orderbuch im Blick - Wie schlägt sich der Konzern im August?

So viele Maschinen hat Airbus im August ausgeliefert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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Airbus hat im August insgesamt 57 Maschinen an 31 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis August insgesamt 475 Flugzeuge an 83 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 67 neue Aufträge.

DJG/brb/uxd

DOW JONES

Bildquellen: Airbus Group, Airbus

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08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG

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