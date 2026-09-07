Airbus-Aktie steigt: Orderbuch im Blick - Wie schlägt sich der Konzern im August?
So viele Maschinen hat Airbus im August ausgeliefert.
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Airbus hat im August insgesamt 57 Maschinen an 31 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis August insgesamt 475 Flugzeuge an 83 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 67 neue Aufträge.
Airbus erhält Auftrag für 15 A320neo von Air Cairo
Airbus hat einen Auftrag aus Ägypten an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Air Cairo 15 Maschinen des Typs A320neo bestellt. Finanzielle Details zu der Bestellung, die bei der El Alamein International Airshow unterzeichnet wurde, nannte Airbus nicht.
Die Airbus-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 200,15 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Airbus Group, Airbus
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|04.09.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|07.08.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.