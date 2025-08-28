DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.101 -1,0%Nas21.179 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
Mondelez im Blick

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

02.09.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,08 EUR -0,13 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 61,61 USD. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,06 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 928.327 Mondelez-Aktien.

Bei 76,05 USD markierte der Titel am 11.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 23,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8,34 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

