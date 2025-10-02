Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagabend im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 62,08 USD ab.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 62,08 USD. Bei 61,87 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ 755.502 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,51 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,10 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,02 USD je Aktie belaufen.

