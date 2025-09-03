Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagabend mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 61,06 USD.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 61,06 USD abwärts. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 60,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 61,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 773.828 Mondelez-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 76,05 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 19,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,03 USD fest.

