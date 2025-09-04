Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 62,21 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 62,21 USD zu. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 62,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 61,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.691 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,05 USD erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,79 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

