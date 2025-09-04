DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.436 -0,4%Nas21.687 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Aktie im Blick

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gewinnt am Freitagabend an Boden

05.09.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 61,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
51,81 EUR -0,39 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 61,64 USD. Bei 62,51 USD erreichte die Mondelez-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 929.939 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,05 USD markierte der Titel am 11.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 18,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 12,48 Prozent sinken.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Mondelez veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

