Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

So entwickelt sich Mondelez

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 61,46 USD ab.

Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 61,46 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 61,07 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 154.106 Mondelez-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,70 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 18,29 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein