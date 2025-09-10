Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 62,91 USD.
Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 62,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die Mondelez-Aktie bei 62,96 USD. Bei 62,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 123.981 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 16,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8,98 Mrd. USD gegenüber 8,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.
