Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
So bewegt sich Mondelez

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag nahe Vortagesniveau

12.11.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Mondelez hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mondelez-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,14 USD.

Mit einem Kurs von 57,14 USD zeigte sich die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 57,22 USD. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,83 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.048 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 19,69 Prozent niedriger. Am 06.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 5,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

