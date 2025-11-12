Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gewinnt am Mittwochabend an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Mondelez zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 57,21 USD.

Das Papier von Mondelez konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 57,21 USD. Bei 57,54 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,11 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 719.748 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. 24,37 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.10.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2025 2,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

