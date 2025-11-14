Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 56,78 USD.
Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 56,78 USD nach. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,73 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,26 USD. Bisher wurden via NASDAQ 274.074 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,31 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Abschläge von 4,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 28.10.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Mondelez
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2015
|Mondelez International Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.2013
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|29.11.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|26.10.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
