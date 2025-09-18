DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.166 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,64 -1,3%Gold3.671 +0,7%
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Kursentwicklung

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mondelez

19.09.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mondelez

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 63,13 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
54,00 EUR 0,53 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 63,13 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 63,03 USD. Bei 63,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 2.466.638 Stück.

Bei einem Wert von 75,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,58 Prozent. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 8,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

Analysen zu Mondelez

