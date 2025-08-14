Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Mondelez am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Mondelez

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 62,46 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Mondelez-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 62,46 USD ab. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,33 USD nach. Bei 62,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 179.802 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,05 USD an. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 21,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 13,62 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Mondelez veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie verdient. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht