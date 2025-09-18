Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Montagabend Verluste

Blick auf Mondelez-Kurs

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 63,35 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 63,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 899.519 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,49 USD) erklomm das Papier am 21.09.2024. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 19,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,84 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Mondelez veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,03 USD je Mondelez-Aktie.

