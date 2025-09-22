Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 63,70 USD zu.

Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 63,70 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 63,81 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 115.311 Stück.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 17,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 18,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

