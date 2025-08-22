Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagnachmittag in Rot

Blick auf Mondelez-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 62,99 USD ab.

Die Mondelez-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 62,99 USD abwärts. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 62,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 63,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 132.668 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,05 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 20,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Mit Abgaben von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

