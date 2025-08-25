DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.261 -0,1%Nas21.469 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,43 -1,9%Gold3.385 +0,5%
Aktienkurs aktuell

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

26.08.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Mit einem Wert von 61,92 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,03 EUR -0,31 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 61,92 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Mondelez-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,92 USD zu. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,49 USD ab. Bei 61,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172.402 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,05 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 22,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Mit Abgaben von 12,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

