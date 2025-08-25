Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit negativen Vorzeichen

Mondelez im Blick

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 61,84 USD ab.

Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 61,84 USD. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,49 USD ab. Mit einem Wert von 61,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 595.564 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 76,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 04.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

