Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich Mondelez

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 61,66 USD nach.

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 61,66 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 61,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 230.072 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 76,05 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 18,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8,34 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2025 3,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht