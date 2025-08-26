Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochabend verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 61,35 USD.
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 61,35 USD. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 61,32 USD. Bei 61,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 747.350 Mondelez-Aktien gehandelt.
Am 11.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,05 USD an. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 19,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 13,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.
Am 29.07.2025 lud Mondelez zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 04.11.2025 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,03 USD je Aktie belaufen.
