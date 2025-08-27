DAX24.060 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.480 -0,2%Nas21.654 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.406 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit stabiler Tendenz

28.08.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 61,80 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,73 EUR -0,19 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 61,80 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Mondelez-Aktie bis auf 61,80 USD. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 61,27 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 162.027 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 23,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen