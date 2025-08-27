Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 61,80 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 61,80 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Mondelez-Aktie bis auf 61,80 USD. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 61,27 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 162.027 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 23,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

