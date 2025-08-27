DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.726 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1687 +0,4%Öl68,68 +1,3%Gold3.419 +0,6%
Aktie im Fokus

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit roter Tendenz

28.08.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Zuletzt ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 61,11 USD.

Die Mondelez-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 61,11 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 61,02 USD. Mit einem Wert von 61,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 635.248 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

