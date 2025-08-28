DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Mondelez im Fokus

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

29.08.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Mondelez-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 61,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,50 EUR 0,18 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 61,30 USD. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,65 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 61,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 61,32 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.926 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,05 USD an. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 24,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 13,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

