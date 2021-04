Mondelez zahlt Dividende aus

Aktien in diesem Artikel Mondelez 48,93 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, NASDAQ: MDLZ) wird an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,315 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Record date war der 31. März 2021.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 1,26 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 58,69 US-Dollar (Stand: 13. April 2021) bei 2,15 Prozent.

Mondelez erzielte im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2020 Umsätze von 7,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,91 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Januar berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 1,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,74 Mrd. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2020 lagen die Umsätze bei 26,58 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 25,87 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 3,57 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,94 Mrd. US-Dollar).

Im Herbst 2012 spaltete sich Kraft Foods in zwei Unternehmen auf. Das Lebensmittel-Geschäft in Nordamerika wurde unter dem Firmennamen Kraft Foods fortgeführt, während das internationale Geschäft in Mondelez umbenannt wurde. Unter dem Namen Mondelez International werden Marken wie Oreo, Prince, Milka , Trident Kaugummi oder Philadelphia geführt.

Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,38 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 82,35 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. April 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de