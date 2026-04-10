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Mondmissions-Crew nach Rückkehr zur Erde gefeiert

12.04.26 09:20 Uhr

HOUSTON (dpa-AFX) - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission, die als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren um den Mond herumgeflogen sind, sind nach ihrer Rückkehr von ihren Familien, Freunden und Kollegen gefeiert worden. "Danke, dass ihr uns den Mond wieder gezeigt habt", sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Willkommens-Veranstaltung im texanischen Houston an die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie den kanadischen Astronauten Jeremy Hansen gerichtet. "Danke, dass ihr uns den Planeten Erde wieder gezeigt habt."

"Ich habe noch nicht verarbeitet, was wir gerade gemacht haben, und habe Angst, überhaupt anzufangen, es zu versuchen", sagte Glover.

"Es war nicht einfach, mehr als 200.000 Meilen von zu Hause entfernt zu sein", sagte Wiseman. "Vor dem Start fühlt es sich an wie der größte Traum der Erde, aber wenn man da draußen ist, will man einfach nur wieder zurück zu Familie und Freunden. Es ist eine besondere Sache, ein Mensch zu sein, und es ist eine besondere Sache, auf dem Planeten Erde zu sein." Koch sagte, die Erde habe sich von weitem angefühlt wie ein "Rettungsboot".

Die Crew war in der Nacht zum Samstag (MESZ) nach rund zehn Tagen im All im Pazifik nahe San Diego wieder auf der Erde gelandet. Danach wurden die Astronauten medizinisch untersucht und später dann weiter nach Houston geflogen, wo sie ihre Familien und Freunde wiedersehen konnten.

Sie waren die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie flogen um den Mond herum und entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor./cah/DP/zb