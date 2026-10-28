Aktien von Infineon, SUSS und Co.: Deutsche Bank sieht trotz KI-Sorgen Chancen bei Chipwerten

Monetarisierung im Zweifel

28.10.26 03:20 Uhr

Sorgen um die KI-Monetarisierung belasten Europas Chipwerte, doch die Deutsche Bank sieht bei Infineon und weiteren Titeln Spielraum nach dem Rückschlag.

• Analysten sind überwiegend optimistisch, doch die Kurse schwanken stark aufgrund von Stimmung, Makrosorgen und Positionierungen, weshalb ein gestaffelter Einstieg empfohlen wird, vor allem im Hinblick auf die kommenden Jahreszahlen am 10. November.

• Die Deutsche Bank bewertet Infineon trotz Marktsorgen als einen von fünf europäischen Hardwarewerten mit Kaufempfehlung, da Rekordumsätze und eine angehobene Prognose die Fundamentaldaten stützen.

Infineon gehört zu fünf europäischen Hardwarewerten mit Buy der Deutsche Bank

Rekordumsatz und höhere Prognose stehen den Marktsorgen gegenüber

Nächster Prüfstein sind die Zahlen zum Geschäftsjahresende

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Die Deutsche Bank hält den Rückschlag bei europäischen Chipaktien für übertrieben und nennt Infineon als einen von fünf Buy-Werten, die seit Juni zu stark abgestraft worden seien. Laut der Studie der deutschen Großbank belasten vor allem Zweifel an der KI- Monetarisierung . Bei Infineon stehen dem ein Rekordquartal und eine angehobene Jahresprognose gegenüber.

Deutsche Bank sieht Rückschlag als übertrieben

Die Deutsche Bank sieht die Marktbewegungen im Halbleitersektor weniger von den Aussagen der Chiphersteller bestimmt. Auch der gezielte Kauf von KI-Engpasswerten und die Bevorzugung von Hardware gegenüber Software, die im ersten Halbjahr 2026 noch aufgingen, traten in den Hintergrund. Im Mittelpunkt standen stattdessen Bedenken zur KI-Monetarisierung sowie Kredit- und Makrosorgen. Das Ergebnis sei ein volatiles, stark von Positionierungen geprägtes Umfeld mit Flucht in Qualität und wachsendem Interesse an Sondergeschichten einzelner Unternehmen.

Die Fundamentaldaten rund um die KI-Investitionen nennt die Bank weiterhin sehr solide. Da jedoch einige Titel seit Juni Verluste von 30 bis 45 Prozent verbuchten, sieht die Bank darin die Chance, ausgewählte Werte zu deutlich niedrigeren Bewertungen einzusammeln. Neben Infineon zählen STMicro, BE Semiconductor, SUSS MicroTec und Nokia zu den Buy-Werten, die seit Juni übermäßig stark abgestraft worden seien.

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Für Anleger in Chipwerten hängt viel davon ab, ob die Zweifel an der Monetarisierung oder die operativen Daten die Kurse künftig stärker prägen.

Infineon: Rekordumsatz trifft auf Marktsorgen

Infineon legte Anfang August Zahlen für das Quartal bis Ende Juni 2026 vor. Der Umsatz stieg laut Mitteilung auf 4,17 Milliarden Euro nach 3,81 Milliarden im Vorquartal und war nach Unternehmensangaben der höchste Quartalsumsatz der Firmengeschichte. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich auf 19,1 Prozent nach 17,1 Prozent. Das Geschäft wuchs also nicht nur, es wurde auch profitabler.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro, zuvor war von einem deutlich steigenden Umsatz die Rede. Der bereinigte Free-Cash-Flow soll bei etwa 1,85 Milliarden Euro liegen statt bei 1,65 Milliarden. Mehrere führende KI-Rechenzentrumskunden haben zudem mehrjährige Kapazitätsreservierungen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich abgeschlossen oder verhandeln darüber, teils mit Vorauszahlungen. Konzernchef Jochen Hanebeck nannte die Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren weiterhin den wichtigsten Wachstumstreiber.

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Die Deutsche Bank verweist auf solide Fundamentaldaten. Die Vorauszahlungen machen die KI-Nachfrage für Infineon greifbarer als bloße Erwartungen. Gleichzeitig wächst das Segment ATV langsamer, belastet von verhaltener Nachfrage nach Hochvoltkomponenten in der Elektromobilität.

Analystenbild zu Infineon bleibt konstruktiv

Bei den Kurszielen der Deutsche Bank gab es im Buy-Universum die stärkste Anhebung für AT&S von 320 auf 380 Euro. BE Semiconductor wurde bei bestätigtem Buy dagegen von 275 auf 240 Euro gesenkt. Auch SUSS erhielt ein von 96 auf 100 Euro erhöhtes Ziel, bei AIXTRON mit der Einstufung Hold stieg das Ziel ebenfalls leicht von 43 auf 44 Euro. Die Bank differenziert innerhalb der Kaufliste also deutlich.

Am Markt überwiegen bei Infineon die positiven Stimmen. Von 15 Analysten raten laut TipRanks 13 zu Buy und 2 zu Hold, keiner zu Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 85,86 Euro, die Spanne reicht von 64 bis 102 Euro. Susquehanna-Analyst Christopher Rolland stufte die Aktie am letzten Mittwoch mit Buy und einem Kursziel von 85 Euro ein. Jefferies-Analyst Janardan Menon nannte Ende September 2026 ebenfalls Buy bei 96 Euro. Die Deutsche Bank steht mit ihrem Buy für Infineon damit in einer breiten Gruppe.

Was Anleger jetzt abwägen sollten

Für Anleger zeigt sich im Halbleitersektor derzeit eine deutliche Lücke zwischen Kursentwicklung und operativer Lage. Die Abschläge seit Juni gehen laut der Deutschen Bank vor allem auf Stimmung, Positionierung und Makrosorgen zurück, weniger auf schwächere Geschäftszahlen. Daraus folgt zweierlei. Wer an die anhaltenden KI-Investitionen glaubt, bekommt ausgewählte Titel zu niedrigeren Bewertungen als noch im Frühsommer. Zugleich kann ein Umfeld, das von Positionierungen geprägt ist, länger schwanken, als es die Fundamentaldaten nahelegen. Ein gestaffelter Einstieg in mehreren Tranchen statt eines einmaligen Kaufs kann helfen, das Timing-Risiko in dieser Phase zu begrenzen.

Bei Infineon sprechen das Rekordquartal, die steigende Marge und die angehobene Prognose für die operative Stärke des Konzerns. Die mehrjährigen Kapazitätsreservierungen mit Vorauszahlungen machen die KI-Nachfrage zudem besser planbar. Dem stehen aber Risiken gegenüber. Das Autosegment ATV wächst wegen der schwachen Nachfrage aus der Elektromobilität nur verhalten. Außerdem hängt ein wachsender Teil der Wachstumsstory von den Investitionsbudgets weniger großer Rechenzentrumsbetreiber ab. Auch die breite Spanne der Kursziele von 64 bis 102 Euro zeigt, wie unterschiedlich Analysten die Perspektiven bewerten. Anleger sollten deshalb vor allem auf die anstehenden Jahreszahlen und den Ausblick für das neue Geschäftsjahr achten. Ebenso wichtig sind Signale der großen KI-Kunden zu ihren Investitionsplänen.

Dass die Deutsche Bank selbst innerhalb ihrer Kaufliste unterscheidet, ist ein wichtiger Hinweis. Die Kurszielsenkung bei BE Semiconductor bei bestätigtem Buy zeigt, dass „überverkauft“ nicht automatisch „risikoarm“ bedeutet. Wer im Sektor investieren will, kann das Risiko über Werte mit unterschiedlichen Treibern streuen. Dazu zählen etwa Leistungshalbleiter, Industrie- und Autochips, Advanced Packaging oder Netzwerktechnik. Ein Klumpenrisiko in einer einzelnen KI-Wette lässt sich so vermeiden. Grundsätzlich gilt: Analystenurteile und Kursziele sind Einschätzungen, keine Garantien. Die passende Positionsgröße sollte sich an der eigenen Risikotragfähigkeit und am Anlagehorizont orientieren, denn kurzfristig orientierte Anleger müssen mit weiteren deutlichen Schwankungen rechnen.

Als nächster Beobachtungspunkt steht laut vorläufigem Finanzkalender der 10. November an, wenn Infineon Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2026 vorlegen will. Dann zeigt sich, ob Umsatz und Marge die im August 2026 genannte Prognose treffen und ob die KI-Nachfrage die Zweifel an der Monetarisierung entkräftet.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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