Money Masters Leasing Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Money Masters Leasing Finance hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Money Masters Leasing Finance ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Money Masters Leasing Finance
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Money Masters Leasing Finance
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen