Money Masters Leasing Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

09.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 3,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen INR umgesetzt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Money Masters Leasing Finance ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Money Masters Leasing Finance hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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