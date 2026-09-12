MoneyHero stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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MoneyHero hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,60 Prozent zurück. Hier wurden 15,8 Millionen USD gegenüber 18,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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