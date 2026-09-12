MoneyHero stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,60 Prozent zurück. Hier wurden 15,8 Millionen USD gegenüber 18,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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