DAX23.950 +2,3%Est505.833 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.811 +0,5%Bitcoin61.126 +3,7%Euro1,1643 +0,1%Öl89,37 -0,5%Gold5.227 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 SAP 716460 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas höher -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus? Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus?
NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Monopolkommission kritisiert Mangel an Wettbewerb bei Sprit

10.03.26 16:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,80 EUR 0,02 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ConocoPhillips
99,77 EUR -0,79 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
128,26 EUR -0,84 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
36,75 EUR 0,15 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
68,91 EUR 0,79 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BONN (dpa-AFX) - Angesichts der steigenden Spritpreise kritisiert die Monopolkommission die Strukturen im deutschen Kraftstoffgroßhandel. "Wenige integrierte Konzerne kontrollieren Raffinerien, Großhandel und Tankstellen zugleich. Das dämpft den Wettbewerbsdruck", sagte der Vorsitzende des unabhängigen Beratungsgremiums der Bundesregierung, Tomaso Duso. Er fordert daher strukturelle Reformen: "mehr Transparenz im Großhandel und ein stärkerer Wettbewerb durch unabhängige Anbieter".

Wer­bung

Es sei richtig, dass das Bundeskartellamt die Entwicklung beobachte. "Klar ist aber auch: Das Kartellrecht ist kein Instrument für schnelle Preiskorrekturen über Nacht", sagt der Wirtschaftsforscher, der am DIW Berlin die Abteilung Unternehmen und Märkte leitet.

Wer jetzt einfache Lösungen wie einen neuen Tankrabatt, eine Übergewinnsteuer oder starre Preisdeckel verspreche, mache es sich aber zu leicht, betont Duso. "Solche Maßnahmen kosten Milliarden, kommen je nach Schätzung nicht vollständig bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an oder greifen tief in den Marktmechanismus ein und können so neue Probleme schaffen."

Vorbild Österreich

Sinnvoller ist in seinen Augen eine andere Lösung wie sie bereits in Österreich angewandt wird: "Preiserhöhungen werden auf einmal täglich begrenzt, Senkungen bleiben jederzeit möglich. So werden Verbraucherinnen und Verbraucher vor abrupten Preissprüngen geschützt, ohne den Wettbewerb auszuhebeln." Auf Initiative Baden-Württembergs hat der Bundesrat bereits vergangenes Jahr einen ähnlichen Vorschlag in Richtung Bundesregierung geschickt. Ein weiterer in seinen Augen sinnvoller Vorschlag sei, "dass Apps nicht alle Tankstellen im Umkreis anzeigen, sondern nur die günstigsten Tankstellen".

Wer­bung

Duso kritisierte zudem, dass die Spritpreise in Deutschland mehr als doppelt so schnell gestiegen seien wie im europäischen Durchschnitt. Diese Beobachtung bezieht sich auf Zahlen der EU-Kommission für die Zeit vom 23. Februar bis zum 2. März, wie eine Sprecherin auf Nachfrage bestätigte.

Der Großteil der aktuellen Anstiege infolge des Iran-Krieges ist erst in den Tagen danach erfolgt. Der ADAC gibt den bundesweiten Tagesdurchschnitt vom 2. März mit 1,839 Euro pro Liter für Super E10 an, für Diesel mit 1,816 Euro. Eine Woche später, am 9. März, waren es bei E10 2,028 Euro, bei Diesel 2,171 Euro. Zahlen für die Zeit nach dem 2. März wird die EU-Kommission voraussichtlich am Donnerstag veröffentlichen./ruc/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: ConocoPhillips und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen