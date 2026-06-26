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Monroe Federal Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

27.06.26 06:35 Uhr

Monroe Federal Bancorp hat am 25.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,61 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,46 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Monroe Federal Bancorp 1,6 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,040 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,36 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,26 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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