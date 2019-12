Monsanto finanzierte auch in Deutschland Glyphosat-Studien

Werbung

Heute im Fokus

DAX dreht ins Plus -- EU-BIP wächst im 3. Quartal -- VW-Finanzsparte stellt Rekordgewinn in Aussicht -- Bayer vergibt Milliardenauftrag -- Siltronic, BMW, HUGO BOSS, Varta, Slack im Fokus

Allianz sammelt 860 Mio Euro für ersten Infrastruktur-Fonds ein. METRO will Real nun doch an Konsortium verkaufen. Novartis peilt bis 2022 mehr als 80 Zulassungsanträge an. Uber startet neuen Limousinen-Service 'Uber Premium'. Aareal Bank im Fokus: Anleger-Pflege zur Zeit Nebensache. Kering wohl in Übernahmegesprächen mit Moncler.