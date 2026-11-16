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Monstarlab präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monstarlab Holdings Inc. Registered Shs
63.00 JPY 1.00 JPY 1.61 %
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Monstarlab hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Monstarlab vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Monstarlab hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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