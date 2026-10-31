Montage Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Montage Technology hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 HKD, nach 0,450 HKD im Vorjahresvergleich.
Montage Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,56 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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