Montage Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

31.10.26 06:35 Uhr

Montage Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,56 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 HKD, nach 0,450 HKD im Vorjahresvergleich.

Montage Technology hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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