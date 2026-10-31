Montage Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Montage Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 308,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 199,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Montage Technology ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Montage Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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