Montage Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Montage Technology ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Montage Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Montage Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 308,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 199,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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