Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Index-Bewegung

26.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 gewinnt aktuell an Fahrt.

Um 12:09 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,38 Prozent nach oben auf 6.091,30 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent leichter bei 6.061,50 Punkten in den Handel, nach 6.068,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.107,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.061,50 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 6.302,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.674,50 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,12 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR), Bayer (+ 2,82 Prozent auf 45,22 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 41,63 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06 Prozent auf 58,46 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (-1,88 Prozent auf 27,10 EUR), Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 25,09 EUR), BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 312,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 556,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.775.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 542,360 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net