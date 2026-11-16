Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer

Index-Bewegung

Der Euro STOXX 50 kommt am Montagmittag nicht vom Fleck.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 6.376,46 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,502 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent fester bei 6.389,28 Punkten in den Handel, nach 6.386,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.391,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.371,86 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.539,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.693,77 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,99 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,67 Prozent auf 793,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR), Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR), Airbus SE (+ 0,77 Prozent auf 208,35 EUR) und adidas (+ 0,65 Prozent auf 178,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-2,54 Prozent auf 272,30 EUR), Infineon (-0,93 Prozent auf 49,41 EUR), UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,00 EUR), Enel (-0,79 Prozent auf 9,88 EUR) und Siemens Energy (-0,47 Prozent auf 130,66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.422.444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 515,998 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net