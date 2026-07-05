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Index im Blick

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück

So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
187.70 EUR 2.90 EUR 1.57 %
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Airbus SE
208.70 EUR 3.25 EUR 1.58 %
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Deutsche Telekom AG
25.42 EUR 0.26 EUR 1.03 %
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1,114.60 EUR 21.20 EUR 1.94 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,399.60 EUR -13.08 EUR -0.2 %
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Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent auf 6.403,89 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,504 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent tiefer bei 6.405,54 Punkten, nach 6.412,68 Punkten am Vortag.

Bei 6.431,42 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.403,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6.062,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.692,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 5.288,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,46 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 1.111,80 EUR), adidas (+ 1,27 Prozent auf 187,65 EUR) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 208,65 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-1,68 Prozent auf 76,08 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 166,24 EUR), Siemens (-1,00 Prozent auf 281,25 EUR), Enel (-0,60 Prozent auf 10,21 EUR) und Eni (-0,41 Prozent auf 20,49 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.359.004 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
25.06.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK