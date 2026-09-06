Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester
Der Euro STOXX 50 zeigte sich heute wenig bewegt.
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Der Euro STOXX 50 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 6.398,60 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,442 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,125 Prozent auf 6.384,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.392,93 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.370,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.407,87 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.523,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.062,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.318,15 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,37 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), Eni (+ 1,70 Prozent auf 23,39 EUR), Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,98 Prozent auf 55,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,87 Prozent auf 48,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR), Rheinmetall (-1,28 Prozent auf 1.020,80 EUR), adidas (-1,04 Prozent auf 147,60 EUR) und Enel (-1,04 Prozent auf 8,98 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4.567.789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
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