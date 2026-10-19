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Index-Performance im Fokus

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Abend leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.90 EUR 0.65 EUR 0.41 %
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Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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ASML NV
1,488.60 EUR 22.80 EUR 1.56 %
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Bayer
43.37 EUR -0.74 EUR -1.68 %
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BMW AG
57.02 EUR 0.14 EUR 0.25 %
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Deutsche Bank AG
28.43 EUR -0.50 EUR -1.75 %
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Deutsche Telekom AG
25.59 EUR -0.34 EUR -1.31 %
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Enel S.p.A.
9.02 EUR -0.17 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
26.25 EUR 0.29 EUR 1.14 %
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Infineon AG
52.26 EUR 0.58 EUR 1.12 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.58 EUR -0.34 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.52 EUR -0.06 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,055.20 EUR -36.00 EUR -3.30 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
200.25 EUR 3.05 EUR 1.55 %
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TotalEnergies
80.60 EUR -0.20 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,144.81 EUR -59.42 EUR -0.96 %
News | Analysen

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,01 Prozent leichter bei 6.141,59 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,347 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.189,90 Zählern und damit 0,231 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.204,23 Punkte).

Bei 6.113,93 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.189,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 6.236,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.230,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 5.607,39 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,98 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,14 Prozent auf 26,25 EUR), SAP SE (+ 0,31 Prozent auf 199,84 EUR), Infineon (+ 0,25 Prozent auf 52,52 EUR), BMW (-0,28 Prozent auf 56,90 EUR) und adidas (-0,38 Prozent auf 157,90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.059,80 EUR), Deutsche Bank (-2,76 Prozent auf 28,52 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 43,40 EUR), Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR) und Enel (-2,08 Prozent auf 9,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.022.106 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 569,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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