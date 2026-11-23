Index-Performance im Fokus

Am Morgen geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 5.199,68 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,254 Prozent höher bei 5.199,31 Punkten, nach 5.186,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.197,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.209,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.320,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.489,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 4.713,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,89 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 120,96 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 706,40 EUR), HSBC (+ 1,44 Prozent auf 12,52 GBP), Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 192,56 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,34 Prozent auf 12,90 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-3,60 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-2,30 Prozent auf 76,38 EUR), RELX (-1,51 Prozent auf 29,31 GBP), SAP SE (-1,20 Prozent auf 181,48 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,01 Prozent auf 95,64 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.283.289 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 450,168 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net