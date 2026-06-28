Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

STOXX 50-Performance im Fokus

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 5.341,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,040 Prozent auf 5.344,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5.342,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.347,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.340,50 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.190,62 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.807,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.472,14 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,75 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.386,16 Punkte. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 137,10 EUR), Rheinmetall (+ 1,09 Prozent auf 956,90 EUR), Nestlé (+ 0,59 Prozent auf 83,78 CHF), UniCredit (+ 0,48 Prozent auf 77,00 EUR) und RELX (+ 0,46 Prozent auf 23,74 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BAT (-1,30 Prozent auf 46,89 GBP), Unilever (-0,90 Prozent auf 45,59 GBP), Airbus SE (-0,81 Prozent auf 190,36 EUR), Novartis (-0,48 Prozent auf 125,68 CHF) und Deutsche Telekom (-0,38 Prozent auf 26,15 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.036.048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,86 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net