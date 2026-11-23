Euro STOXX 50-Kursentwicklung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Am Montag steigt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,42 Prozent auf 5.966,93 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,121 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,383 Prozent auf 5.964,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5.941,95 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5.959,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.979,07 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.068,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 6.462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 5.515,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,63 Prozent auf 46,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 120,96 EUR), Rheinmetall (+ 1,87) Prozent auf 706,40 EUR), Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 192,56 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,96 Prozent auf 29,41 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,60 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-2,30 Prozent auf 76,38 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 310,20 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 181,48 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 52,96 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 479.759 Aktien gehandelt. Mit 450,168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net