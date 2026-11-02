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Index im Fokus

Montagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags

Montagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags

TecDAX-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.10 EUR 1.89 EUR 5.87 %
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Deutsche Telekom AG
25.41 EUR -0.62 EUR -2.38 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
101.80 EUR -1.20 EUR -1.17 %
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freenet AG
22.80 EUR -0.10 EUR -0.44 %
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Infineon AG
51.72 EUR 0.95 EUR 1.87 %
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OHB SE
235.50 EUR 14.00 EUR 6.32 %
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SAP SE
209.70 EUR -0.75 EUR -0.36 %
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Sartorius AG Vz.
297.80 EUR 7.20 EUR 2.48 %
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Siltronic AG
58.60 EUR 0.75 EUR 1.30 %
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TeamViewer
7.26 EUR -0.14 EUR -1.96 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.48 EUR -0.16 EUR -0.58 %
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Indizes
TecDAX
4,106.56 EUR 15.34 EUR 0.37 %
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Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 4.108,58 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580,463 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,299 Prozent tiefer bei 4.078,97 Punkten, nach 4.091,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.112,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.077,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.081,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.827,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.629,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,36 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 33,73 EUR), OHB SE (+ 3,57 Prozent auf 232,00 EUR), Infineon (+ 2,57) Prozent auf 51,86 EUR), Sartorius vz (+ 2,33 Prozent auf 298,60 EUR) und Siltronic (+ 2,23 Prozent auf 59,55 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-2,74 Prozent auf 7,11 EUR), Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 27,50 EUR), Drägerwerk (-0,78 Prozent auf 101,20 EUR) und SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,60 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.198.749 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 238,500 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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