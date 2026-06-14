Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Index-Bewegung

Das macht der DAX heute.

Am Montag gewinnt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,24 Prozent auf 24.941,38 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,035 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 1,76 Prozent höher bei 25.068,37 Punkten, nach 24.635,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.085,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.899,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 23.950,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.447,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 23.516,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 5,51 Prozent auf 329,20 EUR), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,60 Prozent auf 188,70 EUR), Deutsche Bank (+ 3,11 Prozent auf 29,64 EUR) und Vonovia SE (+ 3,09 Prozent auf 21,02 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1.177,60 EUR), Commerzbank (-2,25 Prozent auf 36,00 EUR), RWE (-1,71 Prozent auf 56,48 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 27,88 EUR) und Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 246,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.515.429 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,619 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net