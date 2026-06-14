DAX24.936 +1,2%Est506.255 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 +5,5%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.570 -0,1%Euro1,1613 +0,1%Öl82,90 -4,5%Gold4.340 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Ölaktien, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Einigung auf Abkommen zwischen Iran und USA: Ölpreise fallen deutlich Einigung auf Abkommen zwischen Iran und USA: Ölpreise fallen deutlich
SpaceX-Aktie steigt nach Rekord-Börsengang weiter: Experten zwischen Kaufrausch und Verkaufswarnung SpaceX-Aktie steigt nach Rekord-Börsengang weiter: Experten zwischen Kaufrausch und Verkaufswarnung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

15.06.26 12:25 Uhr
Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Das macht der DAX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
176,15 EUR -0,30 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
185,52 EUR 6,58 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
36,23 EUR -0,40 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,65 EUR 0,94 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
246,50 EUR 1,70 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,80 EUR -0,53 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
188,25 EUR 4,90 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,43 EUR 1,61 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
330,10 EUR 18,70 EUR 6,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,62 EUR 1,00 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.167,60 EUR -29,00 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
56,44 EUR -0,86 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
271,50 EUR 8,20 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
21,01 EUR 0,48 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.936,2 PKT 300,9 PKT 1,22%
Charts|News|Analysen

Am Montag gewinnt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,24 Prozent auf 24.941,38 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,035 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 1,76 Prozent höher bei 25.068,37 Punkten, nach 24.635,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.085,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.899,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 23.950,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.447,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 23.516,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 5,51 Prozent auf 329,20 EUR), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,60 Prozent auf 188,70 EUR), Deutsche Bank (+ 3,11 Prozent auf 29,64 EUR) und Vonovia SE (+ 3,09 Prozent auf 21,02 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1.177,60 EUR), Commerzbank (-2,25 Prozent auf 36,00 EUR), RWE (-1,71 Prozent auf 56,48 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 27,88 EUR) und Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 246,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.515.429 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,619 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen