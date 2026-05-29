Montagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter

DAX-Performance im Blick

Mit dem DAX ging es heute abwärts.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 24.994,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,075 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,085 Prozent tiefer bei 25.083,24 Punkten in den Montagshandel, nach 25.104,70 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.901,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.301,73 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 24.292,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25.284,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der DAX 23.997,48 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,85 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 74,45 EUR), Brenntag SE (+ 1,34 Prozent auf 57,30 EUR), RWE (+ 1,25 Prozent auf 55,24 EUR) und Siemens (+ 1,06 Prozent auf 272,65 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1.207,00 EUR), Bayer (-3,83 Prozent auf 35,13 EUR), MTU Aero Engines (-3,67 Prozent auf 301,80 EUR), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR) und QIAGEN (-2,62 Prozent auf 30,82 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 7.447.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 205,659 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net