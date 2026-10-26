DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,47 -2,6%Nas 26.215 +1,0%Bitcoin 71.694 +0,7%Euro 1,1189 -0,2%Öl 116,1 -0,5%Gold 4.020 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX im Fokus

Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels im Plus

Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels im Plus

Der DAX notierte zum Handelsschluss im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
159.25 EUR 1.60 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen
Bayer
45.65 EUR 1.70 EUR 3.87 %
Charts | News | Analysen
Beiersdorf AG
83.32 EUR -1.30 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
24.93 EUR -0.31 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
369.20 EUR 19.20 EUR 5.49 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.42 EUR 2.02 EUR 4.17 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
326.30 EUR 9.20 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
211.75 EUR -0.60 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Scout24
85.95 EUR 1.60 EUR 1.90 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
123.72 EUR 5.72 EUR 4.85 %
Charts | News | Analysen
Symrise AG
101.95 EUR -1.05 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.20 EUR 0.10 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.62 EUR 0.02 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
25,410.84 EUR 229.19 EUR 0.91 %
News | Analysen

Am Montag notierte der DAX via XETRA schlussendlich 1,03 Prozent stärker bei 25.440,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 25.235,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25.181,65 Punkten am Vortag.

Bei 25.509,80 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.217,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25.408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25.099,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 24.239,89 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,67 Prozent nach oben. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell HOCHTIEF (+ 3,92 Prozent auf 371,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Bayer (+ 3,59 Prozent auf 45,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,25 Prozent auf 327,00 EUR) und Infineon (+ 3,14 Prozent auf 50,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Symrise (-1,81 Prozent auf 100,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), Beiersdorf (-1,24 Prozent auf 83,08 EUR), Scout24 (-1,18 Prozent auf 83,95 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.629.555 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Mit 7,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.