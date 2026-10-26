Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels im Plus

DAX im Fokus

26.10.26 17:57 Uhr

Der DAX notierte zum Handelsschluss im Plus.

Am Montag notierte der DAX via XETRA schlussendlich 1,03 Prozent stärker bei 25.440,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 25.235,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25.181,65 Punkten am Vortag.

Bei 25.509,80 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.217,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25.408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25.099,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 24.239,89 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,67 Prozent nach oben. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell HOCHTIEF (+ 3,92 Prozent auf 371,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Bayer (+ 3,59 Prozent auf 45,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,25 Prozent auf 327,00 EUR) und Infineon (+ 3,14 Prozent auf 50,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Symrise (-1,81 Prozent auf 100,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), Beiersdorf (-1,24 Prozent auf 83,08 EUR), Scout24 (-1,18 Prozent auf 83,95 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.629.555 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Mit 7,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.net