Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der LUS-DAX am Montag.

Um 09:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 25.192,00 Punkte zurück.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25.172,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.261,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 25.570,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 25.116,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.124,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 38,51 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR), Deutsche Bank (+ 1,45 Prozent auf 30,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 68,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 40,01 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-1,73 Prozent auf 57,84 EUR), Daimler Truck (-0,65 Prozent auf 41,08 EUR), Brenntag SE (-0,64 Prozent auf 61,72 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 51,47 EUR) und SAP SE (-0,25 Prozent auf 190,98 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 575.420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net