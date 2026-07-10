Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

LUS-DAX-Marktbericht

13.07.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX im Performance-Check.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,04 Prozent auf 25.038,50 Punkte an.

Bei 25.052,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.776,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24.679,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 23.961,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 24.208,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Bei 25.906,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 26,52 EUR), Scout24 (+ 1,37 Prozent auf 74,10 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,07 Prozent auf 34,96 EUR), Beiersdorf (+ 0,90 Prozent auf 78,52 EUR) und Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 252,20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-2,68 Prozent auf 70,54 EUR), HOCHTIEF (-1,98 Prozent auf 446,20 EUR), Heidelberg Materials (-1,23 Prozent auf 169,00 EUR), Continental (-1,04 Prozent auf 72,10 EUR) und MTU Aero Engines (-1,02 Prozent auf 358,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 238.490 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,984 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net