Montagshandel in Frankfurt: MDAX im Minus

Kursentwicklung im Fokus

19.10.26 15:58 Uhr

Der MDAX verliert aktuell an Wert.

Am Montag fällt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,73 Prozent auf 30.431,40 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,381 Prozent schwächer bei 30.539,75 Punkten, nach 30.656,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30.587,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30.404,30 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.083,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 31.864,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.512,77 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,77 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,52 Prozent auf 75,40 EUR), AUMOVIO (+ 1,86 Prozent auf 35,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 130,40 EUR), IONOS (+ 1,41 Prozent auf 34,52 EUR) und Sartorius vz (+ 0,80 Prozent auf 263,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil LANXESS (-4,49 Prozent auf 12,75 EUR), Aroundtown SA (-3,52 Prozent auf 1,37 EUR), AUTO1 (-3,41 Prozent auf 17,84 EUR), K+S (-2,70 Prozent auf 13,68 EUR) und Ströer SE (-1,89 Prozent auf 37,28 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.315.952 Aktien gehandelt. Mit 37,656 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,20 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net